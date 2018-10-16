Projeto Família Vitoriosa é refúgio para quem não tem onde ficar em Aquidauana

Fundado em 2009 e há dois anos reconhecido como utilidade pública, o Projeto Família Vitoriosa oferece abrigo provisório a pessoas em situação de vulnerabilidade que chegam à cidade de Aquidauana sem ter um lugar para ficar. Localizado na Avenida Timóteo Proença, no bairro Nova Aquidauana, também dá opção de cursos como informática, cultivo de hortaliças e outros que auxiliam na capacitação profissional.



“Oferecemos uma moradia até que as pessoas possam arrumar um serviço e tocar a própria vida”, disse Rosimeire Firmino de Andrade, fundadora do projeto. Segundo ela, as pessoas que passam pelo local realmente se sentem em casa por conta do carinho e atenção que recebem. “Aqui somos todos amigos, um ajuda o outro. Quando alguém vai embora, a gente até chora por causa da marca que ela deixa em nosso coração”, disse.



Eles fecharam parceira com o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar), para mais cursos, e buscam apoio para a manutenção do local. Todo o tipo de ajuda é bem-vinda. “Estamos precisando urgente de um freezer, para conservar os alimentos e também necessitamos de mantimentos. Temos uma parceira com o Cras que nos deu alguns colchões, mas também buscamos camas tipo de beliche, para termos mais vagas em menos espaço”, afirmou.



Segundo a colaboradora Joice Silva Farias, de 40 anos, o local está de braços abertos. “Atendemos pessoas carentes que precisam de atenção. Aqui estão todos de braços abertos e sei que toda a comunidade será bem-vinda”. Interessados em ajudar ou caso queira outras informações, os telefones para contato são (67) 9904 - 0401 e (67) 99910 – 6057.

Colaborou Luiz Guido Jr.