Encenação em Aquidauana resgata história da Travessia do Chaco feita pelo Exército

Hoje, 19 de outubro, o 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão promoveu solenidade alusiva aos 150 anos da Travessia do Chaco. O evento teve como objetivo homenagear, por meio de uma encenação, todos os militares brasileiros que, heroicamente, construíram a Estrada do Chaco, na Campanha da Tríplice Aliança.

A apresentação da travessia do Chaco, que resgatou parte da história do Exército Brasileiro, envolveu 130 militares atores e convidados, além de todo o efetivo do batalhão com 680 militares. “Estamos aqui reverenciando os 150 anos da estrada do Chaco, que foi uma manobra importante durante a guerra do Paraguai, para que as tropas pudessem ter êxito nos combates. Esse fato tem a ver com nossa Arma de Engenharia e estamos feliz em contar com a presença de todos aqui”, disse o coronel Fábio Bogoni, comandante do 9° Batalhão.

“Importante estarmos aqui no Portal do Pantanal homenageando heróis que construíram a estrada do Chaco. Foi muito importante para noss história o trabalho da Engenharia que fez este ato heróico, coisa que hoje seria muito difícil. É uma maneira de homenagear a engenharia e contar um pouco da história do nosso país. A encenação foi perfeita, muito bem feita, principalmente para as escolas”, disse o general Cláudio Coscia Moura.

O tenente-coronel Luiz Alexandre Vieira da Costa, que vai assumir o 9° Batalhão no ano que vem, também esteve presente. “Fui nomeado para comandar aqui no biênio 2019/2020. Atualmente estou na Diretoria de Material de Engenharia, que fazer parte do Departamento de Engenharia e Construção de Brasília”, disse ele que é do Rio de Janeiro e já serviu em Aquidauana. “Servi aqui de dezembro de 2004 a dezembro de 2007 e conheço bem a cidade”.



