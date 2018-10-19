Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:26

Buscar

Últimas notícias
X

Homenagem

Encenação em Aquidauana resgata história da Travessia do Chaco feita pelo Exército

Evento foi realizado nesta sexta-feira, no 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão

Renan Nucci

Publicado em 19/10/2018 às 14:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Crédito do vídeo: Da Redação

Hoje, 19 de outubro, o 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão promoveu solenidade alusiva aos 150 anos da Travessia do Chaco. O evento teve como objetivo homenagear, por meio de uma encenação, todos os militares brasileiros que, heroicamente, construíram a Estrada do Chaco, na Campanha da Tríplice Aliança. 

A apresentação da travessia do Chaco, que resgatou parte da história do Exército Brasileiro, envolveu 130 militares atores e convidados, além de todo o efetivo do batalhão com 680 militares. “Estamos aqui reverenciando os 150 anos da estrada do Chaco, que foi uma manobra importante durante a guerra do Paraguai, para que as tropas pudessem ter êxito nos combates. Esse fato tem a ver com nossa Arma de Engenharia e estamos feliz em contar com a presença de todos aqui”, disse o coronel Fábio Bogoni, comandante do 9° Batalhão.

“Importante estarmos aqui no Portal do Pantanal homenageando heróis que construíram a estrada do Chaco. Foi muito importante para noss história o trabalho da Engenharia que fez este ato heróico, coisa que hoje seria muito difícil. É uma maneira de homenagear a engenharia e contar um pouco da história do nosso país. A encenação foi perfeita, muito bem feita, principalmente para as escolas”, disse o general Cláudio Coscia Moura.

O tenente-coronel Luiz Alexandre Vieira da Costa, que vai assumir o 9° Batalhão no ano que vem, também esteve presente. “Fui nomeado para comandar aqui no biênio 2019/2020. Atualmente estou na Diretoria de Material de Engenharia, que fazer parte do Departamento de Engenharia e Construção de Brasília”, disse ele que é do Rio de Janeiro e já serviu em Aquidauana. “Servi aqui de dezembro de 2004 a dezembro de 2007 e conheço bem a cidade”.

 


 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo