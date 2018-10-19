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Polícia encontra ossada junto com documento de homem em fazenda em Aquidauana

Os ossos foram apreendidos e encaminhados o Instituto Médico Legal

Renan Nucci

Publicado em 19/10/2018 às 13:58

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Crédito do vídeo: Da Redação

A Polícia Civil e a Perícia Criminal encontraram por volta das 09h30 da manhã desta sexta-feira, na fazenda Santa Maria, a cerca de 25 quilômetros de Aquidauana sentido Taboco, uma ossada humana. A suspeita é de que a vítima seja Edilson Carlos Cândido Xavier, de 51 anos, nome que constava em um documento encontrado no local.

Os ossos foram apreendidos e encaminhados o Instituto Médico Legal, para análise periciais a fim de confirmar a identificação. No entanto, a polícia segue com investigações para descobrir o que teria acontecido com o indivíduo. Além disso, investiga outros casos como de um casal de jovens que desapareceu na mesma região em 2014.  

Com informações de Ivynara Dias 

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