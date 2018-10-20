Rapaz de 25 anos acelera Uno em cruzamento com sinal fechado e colide em moto

Sexta-feira (19) às 21h19, acidente envolvendo carro e moto aconteceu no cruzamento entre Rua Cel Ponce e Avenida da Integração, em Anastácio. Um rapaz de 25 anos que seguia com um Fiat Uno Vivace pela Avenida da Integração, em sentido do trevo de saída da cidade, não respeitou o sinal vermelho e invadiu a pista contrária.

Na Cel Ponce, trafegava um casal de moto Honda Fan, em direção à rodoviária, quando foram pegos de surpresa pela infração gravíssima do rapaz, e atingidos em cheio pelo Uno.