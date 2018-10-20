Rapaz de 25 anos acelera Uno em cruzamento com sinal fechado e colide em moto

Anastácio
Irresponsabilidade de condutor deixa casal ferido. Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado
Crédito do vídeo: Redação
Sexta-feira (19) às 21h19, acidente envolvendo carro e moto aconteceu no cruzamento entre Rua Cel Ponce e Avenida da Integração, em Anastácio. Um rapaz de 25 anos que seguia com um Fiat Uno Vivace pela Avenida da Integração, em sentido do trevo de saída da cidade, não respeitou o sinal vermelho e invadiu a pista contrária.
Na Cel Ponce, trafegava um casal de moto Honda Fan, em direção à rodoviária, quando foram pegos de surpresa pela infração gravíssima do rapaz, e atingidos em cheio pelo Uno.
Na moto, estava um homem de 33 anos que conduzia o veículo e a mulher, de 43 anos, na garupa. Os dois foram arremessados da moto. A equipe do Resgate do Corpo de bombeiros teve de ser acionada.
Motociclista e garupa foram imobilizados com colares cervicais e encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana. Não há informações até o momento se o rapaz que invadiu o sinal vermelho estava sob efeito de álcool.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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