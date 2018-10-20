Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:27

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Rapaz de 25 anos acelera Uno em cruzamento com sinal fechado e colide em moto

Irresponsabilidade de condutor deixa casal ferido. Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/10/2018 às 08:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
dsc-9782-1
dsc-9771-1
dsc-9774-1
dsc-9779

Crédito do vídeo: Redação

Sexta-feira (19) às 21h19, acidente envolvendo carro e moto aconteceu no cruzamento entre Rua Cel Ponce e Avenida da Integração, em Anastácio. Um rapaz de 25 anos que seguia com um Fiat Uno Vivace pela Avenida da Integração, em sentido do trevo de saída da cidade, não respeitou o sinal vermelho e invadiu a pista contrária.

Na Cel Ponce, trafegava um casal de moto Honda Fan, em direção à rodoviária, quando foram pegos de surpresa pela infração gravíssima do rapaz, e atingidos em cheio pelo Uno.

Leia Também

• Acidentes nas rodovias estaduais reduzem em 40% no feriado prolongado em comparação a 2017

• Acidente entre Anastácio e Águas do Miranda deixa uma mulher ferida

• PRF registra 764 acidentes em rodovias federais durante o feriado

Na moto, estava um homem de 33 anos que conduzia o veículo e a mulher, de 43 anos, na garupa. Os dois foram arremessados da moto. A equipe do Resgate do Corpo de bombeiros teve de ser acionada.

Motociclista e garupa foram imobilizados com colares cervicais e encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana. Não há informações até o momento se o rapaz que invadiu o sinal vermelho estava sob efeito de álcool.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo