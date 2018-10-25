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Curso é oportunidade de renda e melhoria da qualidade de vida

Módulos são oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 25/10/2018 às 14:29

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Agregar conhecimento e oferecer mais oportunidade de geração de renda às famílias aquidauanenses são os principais objetivos dos cursos de qualificação profissional oferecidos gratuitamente pela Prefeitura de Aquidauana, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com Senar-MS e Sindicato Rural de Aquidauana.

Hoje, (25), no CRAS da Vila São Pedro, ocorreu o encerramento do curso de Artesanato em Vagonite, que teve por objetivo identificar os tipos de bordado, aprender a utilizar a técnica em vagonite e seus pontos e, também, proporcionar o quantitativo de peças que podem surgir através da quantidade de material que possuírem.

“Aqui neste curso elas aprendem o ponto de bordado vagonite e, a partir desse, elas fazem outros pontos, outros desenhos. Com isso, elas podem fazer conjuntos de cozinha, cama, mesa e banho, vender e aumentar a sua própria renda”, enfatizou Arlete Delevatti Ferreira, artesã e instrutora do Senar/MS.

Procure o Geração de Renda: Rua Francisco Alves Pereira s/n° - Vila Pinheiro. Telefone: 67 3241-8056.

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