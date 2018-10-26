Portal Atacado inaugura hoje às 9 horas com diversas promoções e muita variedade

Logo mais, às 9 horas da manhã de hoje (26) acontece a aguardada inauguração do Portal Atacado em Anastácio. Localizado na na Avenida da Integração, 984, centro de Anastácio - 67 - 3245-0868, o Portal Atacado é um novo empreendimento atacadista com mais conforto, fácil estacionamento e muitas promoções todos os dias. Lá, o seu dinheiro vai render muito mais.

No Portal Atacado é possível encontrar produtos das melhores marcas e os menores preços em todas as seções, tanto no atacado, quando no varejo. Então não perca a oportunidade e conheça a loja repletada de quantidade, qualidade e variedade de produtos.