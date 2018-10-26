Portal Atacado inaugura hoje às 9 horas com diversas promoções e muita variedade

Anastácio
Unidade está localizada na Avenida da Integração
Logo mais, às 9 horas da manhã de hoje (26) acontece a aguardada inauguração do Portal Atacado em Anastácio. Localizado na na Avenida da Integração, 984, centro de Anastácio - 67 - 3245-0868, o Portal Atacado é um novo empreendimento atacadista com mais conforto, fácil estacionamento e muitas promoções todos os dias. Lá, o seu dinheiro vai render muito mais.
No Portal Atacado é possível encontrar produtos das melhores marcas e os menores preços em todas as seções, tanto no atacado, quando no varejo. Então não perca a oportunidade e conheça a loja repletada de quantidade, qualidade e variedade de produtos.
E se você gosta de promoção não pode perder a nossa live do site O Pantaneiro desta sexta-feira, que será transmitida direto do Portal Atacado! Quem participar da live estará concorrendo a uma super cesta básica!!!
Sorteio
O jornal O Pantaneiro faz transmissão ao vivo da inauguração deste novo empreendimento em Anastácio Corra até o Portal Atacado e concorra a super cesta básica e um kit de cosméticos.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS