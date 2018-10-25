Portal Atacado inaugura nesta sexta-feira com promoções e grande variedade de produtos

Há muito tempo Anastácio espera algo diferente, que vem com um novo conceito de comprar mais e barato.

Será inaugurado nesta sexta-feira, na Avenida da Integração, 984, centro de Anastácio - 67 - 3245-0868, o Portal Atacado, um novo empreendimento atacadista com mais conforto, fácil estacionamento e muitas promoções todos os dias. Lá, o seu dinheiro vai render muito mais.

No Portal Atacado é possível encontrar produtos das melhores marcas e os menores preços em todas as seções, tanto no atacado, quando no varejo. Então não perca a oportunidade e conheça a loja repletada de quantidade, qualidade e variedade de produtos.

E se você gosta de promoção não pode perder a nossa live do site O Pantaneiro desta sexta-feira, que será transmitida direto do Portal Atacado! Quem participar da live estará concorrendo a uma super cesta básica!!!

Acompanhe nosso Ao Vivo e concorra a uma Cesta Básica do Portal Atacado!

Fique ligado e acompanhe nossas transmissões!!!