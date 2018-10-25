Portal Atacado inaugura nesta sexta-feira com promoções e grande variedade de produtos

Portal Atacado
Unidade está localizada na Avenida da Integração
Há muito tempo Anastácio espera algo diferente, que vem com um novo conceito de comprar mais e barato.
Será inaugurado nesta sexta-feira, na Avenida da Integração, 984, centro de Anastácio - 67 - 3245-0868, o Portal Atacado, um novo empreendimento atacadista com mais conforto, fácil estacionamento e muitas promoções todos os dias. Lá, o seu dinheiro vai render muito mais.
No Portal Atacado é possível encontrar produtos das melhores marcas e os menores preços em todas as seções, tanto no atacado, quando no varejo. Então não perca a oportunidade e conheça a loja repletada de quantidade, qualidade e variedade de produtos.
E se você gosta de promoção não pode perder a nossa live do site O Pantaneiro desta sexta-feira, que será transmitida direto do Portal Atacado! Quem participar da live estará concorrendo a uma super cesta básica!!!
Fique ligado e acompanhe nossas transmissões!!!
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
INFORME PUBLICITÁRIO
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