Desconfiada de suposta traição do pai, filha briga e tenta pegar faca para agredi-lo

Neste sábado (27) no final da tarde, caso de mútua agressão entre pai e filha foi registrado na Delegacia de Aquidauana. Conforme o boletim de ocorrência, um homem de 58 anos bebia com a filha de 25 em uma conveniência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, Bairro Alto quando passaram a discutir e trocar empurrões.

Após retornarem da conveniência, a jovem passou a quebrar os objetos de vidro da casa e tentou pegar uma faca para agredir o pai, mas foi contida por seu marido. A moça disse à Polícia que desconfiou do comportamento do pai quando estavam na conveniência. Para ela, o pai estava traindo a mãe com uma mulher que também bebia na conveniência.

A Polícia Militar foi acionada e todos os envolvidos foram encaminhados à DP de Aquidauana.