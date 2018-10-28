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Desconfiada de suposta traição do pai, filha briga e tenta pegar faca para agredi-lo

A filha suspeitou de que o pai traía a mãe quando os dois estavam bebendo em conveniência

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/10/2018 às 08:34

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Neste sábado (27) no final da tarde, caso de mútua agressão entre pai e filha foi registrado na Delegacia de Aquidauana. Conforme o boletim de ocorrência, um homem de 58 anos bebia com a filha de 25 em uma conveniência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, Bairro Alto quando passaram a discutir e trocar empurrões.

Após retornarem da conveniência, a jovem passou a quebrar os objetos de vidro da casa e tentou pegar uma faca para agredir o pai, mas foi contida por seu marido. A moça disse à Polícia que desconfiou do comportamento do pai quando estavam na conveniência. Para ela, o pai estava traindo a mãe com uma mulher que também bebia na conveniência.

A Polícia Militar foi acionada e todos os envolvidos foram encaminhados à DP de Aquidauana.

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