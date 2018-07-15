Após desentendimento, sogra sofre golpe de capacete da nora, e revida agressão

Dois Irmãos do Buriti
Caso aconteceu após a nora ir até a casa da sogra buscar roupas do filho
Ocorrência de lesão corporal recíproca aconteceu no início da noite deste sábado (14) em Dois Irmãos do Buriti. Por volta das 19 horas, na Rua Mato Grosso do Sul, perto de um bar, uma mulher de 37 anos trocou agressões com outra de 25 anos, suposta nora. O motivo foi um desentendimento após a mulher de 25 anos ir até à casa da sogra buscar roupas do filho, que teria passado o dia todo em sua casa.
Conforme informações do registro policial, a sogra sofreu pequenas escoriações no braço direito e supercílio esquerdo, resultante de um golpe de capacete e um corte na mão direita, que ocorreu após a queda da mulher sobre uma pedra.
A sogra teria revidado a agressão, empurrado a companheira do filho, que caiu da motocicleta em que estava, mas não teria apresentado lesão aparente.
A sogra foi encaminhada ao Hospital Cristo Rei para atendimento. Após isso, as duas foram encaminhadas à DP da cidade para as medidas cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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