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Dois Irmãos do Buriti

Após desentendimento, sogra sofre golpe de capacete da nora, e revida agressão

Caso aconteceu após a nora ir até a casa da sogra buscar roupas do filho

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/07/2018 às 11:32

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Ocorrência de lesão corporal recíproca aconteceu no início da noite deste sábado (14) em Dois Irmãos do Buriti. Por volta das 19 horas, na Rua Mato Grosso do Sul, perto de um bar, uma mulher de 37 anos trocou agressões com outra de 25 anos, suposta nora. O motivo foi um desentendimento após a mulher de 25 anos ir até à casa da sogra buscar roupas do filho, que teria passado o dia todo em sua casa.

Conforme informações do registro policial, a sogra sofreu pequenas escoriações no braço direito e supercílio esquerdo, resultante de um golpe de capacete e um corte na mão direita, que ocorreu após a queda da mulher sobre uma pedra.

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A sogra teria revidado a agressão, empurrado a companheira do filho, que caiu da motocicleta em que estava, mas não teria apresentado lesão aparente.

A sogra foi encaminhada ao Hospital Cristo Rei para atendimento. Após isso, as duas foram encaminhadas à DP da cidade para as medidas cabíveis. 

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