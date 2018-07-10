Vaca é morta e carneada ao lado da cerca de fazenda em Dois Irmãos do Buriti

Abigeato
No local, só restou a cabeça, patas e bucho do animal
Modalidade de furto conhecida por abigeato, quando há subtração de animais de uma propriedade, aconteceu nesta segunda-feira (9) por volta das 7 da manhã, contudo o caso foi registrado apenas no final da tarde, às 17h27. Em uma fazenda localizada no município, o administrador da propriedade procurou a Polícia após ser informado por seu pai, capataz do local, que próximo a uma cerca, divisa com a estrada que dá acesso à fazenda, estava os restos de uma vaca nelore abatida.
Conforme o registro policial, no local foram deixados somente a cabeça, patas e bucho do animal. Informações sobre o caso dão conta de que não houve quebra de cerca, pois a porteira fica próxima ao local do abate.
No lugar, havia marcas de pneu de carro baixo, pneus estes aparentemente carecas. O caso segue para investigação.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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