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Ladrões abatem gado de forma cruel em Antônio João

Os animais são abatidos com arame de aço e retiradas apenas a parte de trás do gado e as carnes de primeira

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/05/2018 às 10:44

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Na cidade de Antônio João (MS), alguns pecuaristas estão apavorados, pois vem enfrentando o problema com furtos e abates clandestinos de gado, que sempre são feitos durante a madrugada em várias propriedades rurais. O que mais assusta os pecuaristas é a forma como os animais são abatidos, visto que, segundo eles, primeiro são feito armadilhas com o próprio arame de aço para capturar os animais, depois os animais são abatidos e sendo retiradas apenas a parte de trás do gado e as carnes de primeira, abandonando o restante no pasto o que acaba por virar comida de bichos e urubus.

O site Pontaporainforma recebeu as imagens fortes e cruéis e noticiou o caso neste domingo (20).

De acordo com as informações, os criminosos vão até a propriedade no periodo da madrugada, cortam os próprios arames das cercas, com estes arames preparam armadilhas para caputar os animais, algumas vezes os animais são capturados pelas pernas e pelo pescoço, e acaba morrendo agonizando por algum tempo.

Para piorar a situação, o Pontaporainforma recebeu informações que como na cidade não existe uma vigilância sanitária do município, esse trabalho é feito pelos agentes do IAGRO que conta com pouco pessoal e tem dificuldades para fazer o serviço. As carnes retiradas desses animais abatidos estão sendo comercializadas da cidade, não se sabe onde e nem como, mas o que se sabe é que depois de abatido e tendo as partes principais retiradas essa carne literalmente some de vista.

Com relação à fiscalização, o jornal de Ponta Porã também entrou em contato com assessoria de imprensa da Prefeitura de Antônio João, que disse que a informação de que a carne é comercializada não cidade não condiz com a verdade e que a prefeita Márcia Marques está cobrando que as policias Civil e Militar façam um trabalho firme para descobrir os autores desses roubos e assim saber qual o destino final dessa carne, mas acredita que na cidade não esta acontecendo nada do que foi divulgado.

Esse alem de ser um crime contra os animais, também é um crime contra a sociedade de uma maneira em geral, pois estes ladrões podem causar sérios prejuizos a saúde da população, portanto, a qualquer sinal de desconfiança, denuncie, procure as autoridaes policiais, seja a Policia Militar ou a Policia Civil, já que esses crimes não podem ficar impunes.

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