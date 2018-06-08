Dona de chácara denuncia à polícia furto e abate de novilha em Anastácio

Abigeato
Caso foi descoberto na manhã desta sexta-feira
Mulher de 44 anos proprietária de uma chácara de esquina com a Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, procurou a Delegacia de Polícia Civil nesta sexta-feira para denunciar crime de abigeato. Segundo ela, uma novilha de sua propriedade foi furtada e abatida perto do rio Aquidauana.
A vítima explicou que que criava quatro novilhas e que na noite de ontem, conferiu os animais e não notou alterações. Hoje pela manhã, foi informada por testemunhas que havia uma novilha abatida perto do rio, ao lado de uma cerca. No local ela encontrou apenas as vísceras do animal e denunciou o caso.
Tragédia em MS
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