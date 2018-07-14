Preso de 32 anos morre depois de ser agredido em cela em Dois Irmãos do Buriti

Preso identificado como Ivan Vieira de Melo, de 32 anos, morreu ontem depois de ser agredido por colegas de cela no presídio de Dois Irmãos do Buriti. A vítima estava internada no Hospital Cristo Rei e sofreu choque hipovolêmico por conta de lesão grave na região abdominal. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), bem como a Polícia Civil investigam o caso.

Segundo boletim de ocorrência, Ivan queixava-se de dores nos membros inferiores e foi ao hospital, onde foi submetido a série de exames e foi liberado com receita médica. Às 17h57 de ontem ele retornou ao hospital em choque e com insuficiência respiratória. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu e morreu por volta das 20h40. No primeiro atendimento, ele disse que tinha sido agredido na cela.