Preso de 32 anos morre depois de ser agredido em cela em Dois Irmãos do Buriti

Policial
Vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu
Preso identificado como Ivan Vieira de Melo, de 32 anos, morreu ontem depois de ser agredido por colegas de cela no presídio de Dois Irmãos do Buriti. A vítima estava internada no Hospital Cristo Rei e sofreu choque hipovolêmico por conta de lesão grave na região abdominal. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), bem como a Polícia Civil investigam o caso.
Segundo boletim de ocorrência, Ivan queixava-se de dores nos membros inferiores e foi ao hospital, onde foi submetido a série de exames e foi liberado com receita médica. Às 17h57 de ontem ele retornou ao hospital em choque e com insuficiência respiratória. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu e morreu por volta das 20h40. No primeiro atendimento, ele disse que tinha sido agredido na cela.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS