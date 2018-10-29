Motorista de camionete é preso em flagrante por fazer ‘zerinhos’ no Nova Aquidauana

Aquidauana
O homem estava em visível estado de embriaguez na Avenida Mato Grosso do Sul
Um motorista de camionete foi preso em flagrante na tarde deste domingo (28) após fazer manobras perigosas na Avenida Mato Grosso do Sul, Nova Aquidauana. Por volta das 14h40, equipe da PM foi acionada ara atender a ocorrência de camionete realizando zerinhos, arrancadas bruscas e trafegando em alta velocidade.
O homem de 36 anos ainda tentou fugir, após a PM acionar o sinal luminoso de parada. O motorista foi detido na Rua Alziro Pace e estava em visível estado de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro.
O condutor da camionete ainda não possuía CNH. O autor e o veículo foram encaminhados à DP de Aquidauana para as providências cabíveis.
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