Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:34

Buscar

Últimas notícias
X

Crime

PMA apreende camionete de luxo com 1.120 kg de drogas em Nova Andradina

A PMA realizou diligências, porém, não conseguiu capturar o infrator

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/06/2018 às 09:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante bloqueio na rodovia MS 340, no município de Nova Andradina na última sexta (8) no meio da manhã, Policiais Militares Ambientais de Batayporã foram abordar um veículo Mitsubishi L200 Triton, quando o motorista realizou meia volta e empreendeu fuga em alta velocidade. A PMA realizou perseguição ao veículo e já na rodovia BR 267, o motorista saiu da estrada, atravessou uma cerca e colidiu em uma árvore à margem de uma mata próxima à rodovia.

O fugitivo abandonou o veículo e entrou na mata densa. Mesmo chegando logo em seguida, a PMA realizou diligências, porém, não conseguiu capturar o infrator. No interior e carroceria do veículo, com placas de Dourados foram encontrados 1.120 kg de maconha em tabletes. Dentro do carro ainda havia duas placas de veículos, sendo uma de São Paulo (SP) e outra de Varginha (MG).

A PMA encaminhou o veículo e a maconha à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e voltou ao patrulhamento na região, no intuito de capturar o fugitivo. Até o início da noite, ele ainda não tinha sido localizado.

Leia Também

• PMA de São Gabriel e Aquidauana realizam Educação Ambiental para 361 alunos

• PMA prende dois traficantes às margens do Rio Taquari

• Em Operação Corpus Christi, PMA autua 5 e prende um e aplica quase 30 mil em multas

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo