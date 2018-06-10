PMA apreende camionete de luxo com 1.120 kg de drogas em Nova Andradina

Durante bloqueio na rodovia MS 340, no município de Nova Andradina na última sexta (8) no meio da manhã, Policiais Militares Ambientais de Batayporã foram abordar um veículo Mitsubishi L200 Triton, quando o motorista realizou meia volta e empreendeu fuga em alta velocidade. A PMA realizou perseguição ao veículo e já na rodovia BR 267, o motorista saiu da estrada, atravessou uma cerca e colidiu em uma árvore à margem de uma mata próxima à rodovia.

O fugitivo abandonou o veículo e entrou na mata densa. Mesmo chegando logo em seguida, a PMA realizou diligências, porém, não conseguiu capturar o infrator. No interior e carroceria do veículo, com placas de Dourados foram encontrados 1.120 kg de maconha em tabletes. Dentro do carro ainda havia duas placas de veículos, sendo uma de São Paulo (SP) e outra de Varginha (MG).

A PMA encaminhou o veículo e a maconha à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina e voltou ao patrulhamento na região, no intuito de capturar o fugitivo. Até o início da noite, ele ainda não tinha sido localizado.