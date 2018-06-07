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Tráfico

PMA prende dois traficantes às margens do Rio Taquari

No total, mais de 3,2kg de maconha foram apreendidos junto ao condutor e garupa de motocicleta

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/06/2018 às 11:16

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Durante fiscalização ambiental na região conhecida como cachoeira do sabão, às margens do rio Taquari, Policiais Militares Ambientais de Coxim prenderam dois homens ontem (6) à noite, por tráfico de drogas.

O fato ocorreu durante abordagem a um condutor (23) e passageiro (24) de uma motocicleta, quando com eles foram encontrados três tabletes de maconha. Os traficantes afirmaram haver mais drogas escondidas na mata. Os policiais foram ao local e encontraram enterrados mais quatro tabletes de maconha, sendo o total com peso de 3,288 kg. A motocicleta também foi apreendida.

A equipe PMA deu voz de prisão aos traficantes, residentes em Coxim, e os encaminhou, juntamente com o material apreendido à delegacia de polícia civil, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

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