PMA prende dois traficantes às margens do Rio Taquari

Tráfico
No total, mais de 3,2kg de maconha foram apreendidos junto ao condutor e garupa de motocicleta
Durante fiscalização ambiental na região conhecida como cachoeira do sabão, às margens do rio Taquari, Policiais Militares Ambientais de Coxim prenderam dois homens ontem (6) à noite, por tráfico de drogas.
O fato ocorreu durante abordagem a um condutor (23) e passageiro (24) de uma motocicleta, quando com eles foram encontrados três tabletes de maconha. Os traficantes afirmaram haver mais drogas escondidas na mata. Os policiais foram ao local e encontraram enterrados mais quatro tabletes de maconha, sendo o total com peso de 3,288 kg. A motocicleta também foi apreendida.
A equipe PMA deu voz de prisão aos traficantes, residentes em Coxim, e os encaminhou, juntamente com o material apreendido à delegacia de polícia civil, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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