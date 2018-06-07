PMA prende dois traficantes às margens do Rio Taquari

Durante fiscalização ambiental na região conhecida como cachoeira do sabão, às margens do rio Taquari, Policiais Militares Ambientais de Coxim prenderam dois homens ontem (6) à noite, por tráfico de drogas.

O fato ocorreu durante abordagem a um condutor (23) e passageiro (24) de uma motocicleta, quando com eles foram encontrados três tabletes de maconha. Os traficantes afirmaram haver mais drogas escondidas na mata. Os policiais foram ao local e encontraram enterrados mais quatro tabletes de maconha, sendo o total com peso de 3,288 kg. A motocicleta também foi apreendida.

A equipe PMA deu voz de prisão aos traficantes, residentes em Coxim, e os encaminhou, juntamente com o material apreendido à delegacia de polícia civil, onde eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.