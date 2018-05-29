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Polícia Militar de Boqueirão prende homem com 4kg de maconha na mala

Rapaz de 21 anos disse que levou por 30 reais a droga de Ponta Porã até Jardim

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/05/2018 às 11:51

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Ontem (28), por volta das 20h40min, os Policiais Militares do 3º Grupamento de Boqueirão prenderam um indivíduo por tráfico de drogas.
 
Durante abordagens a veículos no distrito, os policiais abordaram um ônibus intermunicipal que faz linha de Ponta Porã a Jardim. Ao vistoriar as bagagens, foi encontrado no interior de uma mala de cor azul, 05 tabletes de maconha.
 
Pelo número do ticket da bagagem, a PM identificou o homem de 21 anos, que se identificou como responsável pela mala. Disse ainda, que um desconhecido havia entregado a mala na rodoviária de Ponta Porã e solicitado que ele a entregasse para uma mulher, também desconhecida, na rodoviária de Jardim. Pelo serviço, recebeu a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).
 
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapazr, encaminhado e entregue, juntamente com o entorpecente, à Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis. Após pesagem, totalizaram 4kg (quatro quilos) do entorpecente.
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