Polícia Militar de Boqueirão prende homem com 4kg de maconha na mala

Ontem (28), por volta das 20h40min, os Policiais Militares do 3º Grupamento de Boqueirão prenderam um indivíduo por tráfico de drogas.

Durante abordagens a veículos no distrito, os policiais abordaram um ônibus intermunicipal que faz linha de Ponta Porã a Jardim. Ao vistoriar as bagagens, foi encontrado no interior de uma mala de cor azul, 05 tabletes de maconha.

Pelo número do ticket da bagagem, a PM identificou o homem de 21 anos, que se identificou como responsável pela mala. Disse ainda, que um desconhecido havia entregado a mala na rodoviária de Ponta Porã e solicitado que ele a entregasse para uma mulher, também desconhecida, na rodoviária de Jardim. Pelo serviço, recebeu a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapazr, encaminhado e entregue, juntamente com o entorpecente, à Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis. Após pesagem, totalizaram 4kg (quatro quilos) do entorpecente.