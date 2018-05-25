Após perseguição, Polícia apreende 316 quilos de maconha dentro da cidade

Os policiais deram ordem de parada ao veículo, com sinais luminosos e sonoros, sendo ignorado pelo condutor, que seguiu em alta velocidade pela BR 060, e nas proximidades da Ponte Velha sobre o Rio Miranda, a qual dá acesso ao município de Guia Lopes da laguna. O condutor abandonou o veículo e correu em direção às margens do rio.

Nesta sexta-feira (24), os policiais militares da Força Tática do 11º BPM de Jardim apreenderam 316 quilos de maconha. Com apoio da Polícia Militar Ambiental de Jardim, prenderam motorista dentro da cidade. As equipes viram um veículo GM Astra de cor prata sob atitude suspeita, com vidros escuros.

Na vistoria no interior do veículo Astra, a equipe encontrou a grande quantidade de maconha. Foi solicitado apoio das equipes do Grupamento de Trânsito de Jardim e Rádio Patrulha de Guia Lopes da Laguna, e de imediato iniciaram as buscas do paradeiro do motorista, pela mata ciliar, às margens do Rio Miranda.

Em seguida, uma equipe do 2º Pelotão de Polícia Militar Ambiental que realizava policiamento nas proximidades e havia escutado pelo rádio da viatura sobre a ocorrência, conseguiu a abordagem de um suspeito, um homem de 29 anos, o qual assumiu a autoria do tráfico. Disse, ainda, que pegou o veículo carregado na cidade de Bela Vista e entregaria a uma pessoa desconhecida em Campo Grande. Pelo serviço, receberia o valor de R$ 5 mil

Após a contagem, os 316kg da droga estavam distribuídos em 394 tabletes. O condutor do Astra foi preso e encaminhado, junto com a maconha e o veículo, à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.