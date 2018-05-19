Dupla é presa com meia tonelada de maconha na BR-163

Tráfico
Motorista confessou que receberia R$ 20 mil para levar droga até o Estado de SP
Dois homens de 39 anos foram presos em flagrante com 515 quilos de maconha no fim da tarde de ontem (18), por volta das 18h, na rodovia BR-163, em Campo Grande. A droga estava em uma carreta e o motorista confessou que receberia R$ 20 mil para levá-la até o estado de SP.
De acordo com o boletim de ocorrência, a apreensão foi realizada depois que policiais do DOF (Departamento de Operações da Fronteira) receberam informações sobre o carregamento. A denúnica foi passada para policiais da Capital que abordaram a carreta em posto de combustíveis na BR-163.
O motorista foi identificado como Francisco Leandson de Lima, 39 anos. Questionado, o suspeito confessou que há alguns dias aceitou o “trabalho” de levar a droga até o Estado de SP de um estranho. Pelo transporte, ele receberia R$ 20 mil.
Além disso, Francisco revelou que o dono da carga estava hospedado em hotel, próximo da “rodoviária antiga”. Lá, militares conseguiram prender Francimildo Barros da Silva, 39 anos, que confessou ser o dono da maconha.
Os dois foram presos em flagrante e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Piratininga onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. Já a carga foi encaminhada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).
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