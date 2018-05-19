Dupla é presa com meia tonelada de maconha na BR-163

Dois homens de 39 anos foram presos em flagrante com 515 quilos de maconha no fim da tarde de ontem (18), por volta das 18h, na rodovia BR-163, em Campo Grande. A droga estava em uma carreta e o motorista confessou que receberia R$ 20 mil para levá-la até o estado de SP.

De acordo com o boletim de ocorrência, a apreensão foi realizada depois que policiais do DOF (Departamento de Operações da Fronteira) receberam informações sobre o carregamento. A denúnica foi passada para policiais da Capital que abordaram a carreta em posto de combustíveis na BR-163.

O motorista foi identificado como Francisco Leandson de Lima, 39 anos. Questionado, o suspeito confessou que há alguns dias aceitou o “trabalho” de levar a droga até o Estado de SP de um estranho. Pelo transporte, ele receberia R$ 20 mil.

Além disso, Francisco revelou que o dono da carga estava hospedado em hotel, próximo da “rodoviária antiga”. Lá, militares conseguiram prender Francimildo Barros da Silva, 39 anos, que confessou ser o dono da maconha.

Os dois foram presos em flagrante e levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Piratininga onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas. Já a carga foi encaminhada para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).