PRF apreende 263kg maconha e 37kg de skunk na BR-463 em Ponta Porã/MS

Policial
Na noite deste domingo, 20 de maio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 300kg de maconha na BR-463 em Ponta Porã/MS.
A equipe fiscalizava em frente a Unidade Operacional do Capey (km 68) quando observaram um VW/Gol com placas de Mendonça/SP passar muito rápido em frente ao posto, causando desconfiança dos policiais. Iniciou-se então, um acompanhamento tático com o intuito de abordar o veículo.
Na altura do km 55, o condutor percebeu a presença da viatura policial, parou o veículo e empreendeu fuga a pé, adentrando em um milharal, não sendo localizado.
Dentro do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha e sacos plásticos de skunk. Ao todo foram 300kg de droga, 263kg (duzentos e sessenta e três quilos) de maconha e 37kg (trinta e sete quilos) de skunk em pacotes.
O veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil em Ponta Porã/MS.
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