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PRF apreende maconha e mais de 44 mil reais em notas falsas com homem

O motorista declarou que pegou o carro carregado em um posto de combustíveis na entrada de Ponta Porã e levaria até a cidade de Goiânia

Renan Nucci

Publicado em 21/05/2018 às 15:39

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu maconha e cédulas de dinheiro falso na manhã de hoje, segunda-feira, 21 de maio, km 18 da BR-267, em Bataguassu. Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo Fiat/Uno Vivace com placas de Aragoiania/GO conduzido por um homem de 38 anos.

Em um compartimento oculto no veículo, foram encontrados 66 tabletes de maconha que somaram 48 kg (quarenta e oito quilos) da droga. A equipe encontrou ainda 2.200 cédulas de 20, 50 e 100 reais de dinheiro falso que totalizaram R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais).

Indagado, o motorista declarou que pegou o carro carregado em um posto de combustíveis na entrada de Ponta Porã e levaria até a cidade de Goiânia/GO, onde receberia pelo transporte dos ilícitos. O condutor, juntamente com a droga, o veículo e o dinheiro falso foram encaminhados a Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas.

 
 
 
 

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