Polícia Militar Rodoviária apreende mais de uma tonelada de maconha durante operação Corpus Christi

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou durante o feriado prolongado a operação Corpus Christi que teve início dia 31 de maio e encerrou-se hoje (4.6). Foram 96 horas de Operação referente ao policiamento preventivo ostensivo rodoviário, realizado através das 11 Bases Operacionais Rodoviárias fixas distribuídas pelos municípios de Campo Grande, Vista Alegre, Corumbá, Bonito, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Amandina, Dourados, Amambai, Ponta Porã/Aquidabã e mais 13 equipes volantes.

A Operação contou com o empenho de 144 policiais militares rodoviários do seu efetivo operacional na fiscalização nos mais de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais, estradas e acessos, entre pavimentadas e não pavimentadas de Mato Grosso do Sul e foram utilizados radares móveis e Etilômetros (bafômetros).

Devido ao empenho do efetivo do BPMRv, não houve registro de nenhuma morte em rodovias estaduais durante o período. Foram abordados 2.171 veículos, confeccionados 339 Autos de Infrações para Imposição de Penalidade (AIIP) pelas mais diversas naturezas, 35 documentos recolhidos entre Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreenderam 1,248 toneladas de maconha e dois veículos recuperados e entregues nas Delegacias de Polícia Civil local.

O comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, tenente-coronel PM Wagner Ferreira da Silva, enfatiza que “graças a forte presença da PMRv em horários e pontos estratégicos nas rodovias estaduais tivemos um número baixo de acidentes de trânsito e nenhuma vítima fatal. Tais resultados positivos derivam da forte intensificação no policiamento preventivo ostensivo, aliado às campanhas preventivas de orientações aos usuários das vias, o que atingiu nosso objetivo”.