Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 07:31

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Polícia Militar Rodoviária apreende mais de uma tonelada de maconha durante operação Corpus Christi

Foram 96 horas de Operação referente ao policiamento preventivo ostensivo rodoviário, realizado através das 11 Bases

Renan Nucci

Publicado em 04/06/2018 às 17:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) realizou durante o feriado prolongado a operação Corpus Christi que teve início dia 31 de maio e encerrou-se hoje (4.6). Foram 96 horas de Operação referente ao policiamento preventivo ostensivo rodoviário, realizado através das 11 Bases Operacionais Rodoviárias fixas distribuídas pelos municípios de Campo Grande, Vista Alegre, Corumbá, Bonito, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Amandina, Dourados, Amambai, Ponta Porã/Aquidabã e mais 13 equipes volantes.

A Operação contou com o empenho de 144 policiais militares rodoviários do seu efetivo operacional na fiscalização nos mais de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais, estradas e acessos, entre pavimentadas e não pavimentadas de Mato Grosso do Sul e foram utilizados radares móveis e Etilômetros (bafômetros).

Devido ao empenho do efetivo do BPMRv, não houve registro de nenhuma morte em rodovias estaduais durante o período. Foram abordados 2.171 veículos, confeccionados 339 Autos de Infrações para Imposição de Penalidade (AIIP) pelas mais diversas naturezas, 35 documentos recolhidos entre Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreenderam 1,248 toneladas de maconha e dois veículos recuperados e entregues nas Delegacias de Polícia Civil local.

O comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, tenente-coronel PM Wagner Ferreira da Silva, enfatiza que “graças a forte presença da PMRv em horários e pontos estratégicos nas rodovias estaduais tivemos um número baixo de acidentes de trânsito e nenhuma vítima fatal. Tais resultados positivos derivam da forte intensificação no policiamento preventivo ostensivo, aliado às campanhas preventivas de orientações aos usuários das vias, o que atingiu nosso objetivo”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo