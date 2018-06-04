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Em Operação Corpus Christi, PMA autua 5 e prende um e aplica quase 30 mil em multas

Também foram apreendidos três barcos e três motores de popa durante a operação

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/06/2018 às 09:47

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A Polícia Militar Ambiental divulgou nesta segunda-feira (04) o resultado das ações que colocou 280 homens na fiscalização durante a Operação Corpus Christi, iniciada no dia 30 e concluída hoje às 8 horas. A operação objetivou colocar o efetivo nos rios, em barreiras nas estradas, fiscalização em propriedades rurais, em locais de belezas naturais de prática de turismo cênico e de recreio e outras variáveis de interesse ambiental, para prevenir e combater infrações e crimes que pudessem degradar esses recursos naturais.

As 25 subunidades da PMA intensificaram a fiscalização em suas respectivas áreas, colocando, inclusive, o efetivo administrativo a campo. Foi uma operação tranquila, com menos da metade dos autuados na operação do ano passado.

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Foram 5 (cinco) autuados por infrações ambientais e 12 autuações na operação passada. Das cinco autuações três foram por pesca ilegal por falta de licença, o que não é crime, uma autuação por desmatamento e uma por transporte ilegal de combustível. Na operação passada, das 12 ocorrências, 7 (sete) foram por pesca, sendo duas pessoas presas por pesca predatória e 5 (cinco) foram por pesca sem licença, o que não é crime. As demais infrações foram: uma por transporte ilegal de madeira; uma por caça ilegal, duas por desmatamento e uma por transporte de produto perigoso (GLP) ilegalmente.

Foram apreendidos 15 kg de pescado e 22 kg pescado durante a última operação. O número de petrechos proibidos apreendidos foi dentro do que se apreendeu na maioria das operações Corpus Christi anteriores. Também foram apreendidos três barcos e três motores de popa durante a operação. A PMA verificou pouca quantidade de pescadores nos rios do Estado, provavelmente devido ao clima frio ocorrido no feriado prolongado.

Os valores em multas foram superiores à operação anterior. Foram R$ 29.500,00 e R$ 15.060,00 da operação passada.

Com relação a crimes de natureza diferente à ambiental, houve a prisão de uma pessoa por tentativa de homicídio.

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