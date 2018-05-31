Operação Corpus Christi é deflagrada no feriado prolongado

Durante esses quatro dias serão desenvolvidas ações simultâneas nos 79 municípios. O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, ressalta que a operação Corpus Christi visa trazer uma maior sensação de segurança à população neste período, no intuito de coibir a prática de crimes e desrespeito às leis de trânsito para que a população possa aproveitar este feriado com maior tranquilidade.

Começou nesta quinta-feira (31) as ações ostensivas, preventivas e de fiscalização da Polícia Militar por meio dos comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Policiamento de Área (I, II e II), Policiamento Especializado (CPE) durante o feriado prolongado e segue até domingo (3.6), intitulada Operação Corpus Christi.

Nas rodovias e estradas as fiscalizações serão intensificadas pela Polícia Militar Rodoviária com atividades repressivas às violações às leis de trânsito, além de prevenir acidentes. O combate às ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e consumo de bebidas alcoólicas ao volante serão alvos da ação. Documentações dos condutores e dos veículos, além do estado de conservação e segurança, também serão objetos verificados. É importante destacar que a PM também continuará monitorando os pontos de manifestação dos caminhoneiros.

Nas cidades haverá o policiamento ostensivo e preventivo, pois devido ao feriado prolongado muitos deixam suas casas para visitar parentes em outros municípios e esta “ausência” acarreta em um aumento da incidência de furtos em residências. Este aumento no policiamento objetiva reduzir os índices destas ocorrências.

O comando da PMMS destaca a importância de alguns procedimentos básicos de segurança para aquelas pessoas que irão viajar:

Obedeça às leis de trânsito;

Verifique as condições de segurança, manutenção e documentação de seu veículo;

Evite levar altas quantias em dinheiro, utilize preferencialmente cartões;

Evite ficar parado em lugar deserto;

Verifique a previsão do tempo, viajar em condições meteorológicas desfavoráveis é perigoso;

Não dê carona a pessoas estranhas.;

Procure viajar em horários de menor pico de trânsito.

Cuidados com a residência: