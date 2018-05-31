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Operação Corpus Christi é deflagrada no feriado prolongado

Durante esses quatro dias serão desenvolvidas ações simultâneas nos 79 municípios de MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/05/2018 às 10:44

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Começou nesta quinta-feira (31) as ações ostensivas, preventivas e de fiscalização da Polícia Militar por meio dos comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), Policiamento de Área (I, II e II), Policiamento Especializado (CPE) durante o feriado prolongado e segue até domingo (3.6), intitulada Operação Corpus Christi.

Durante esses quatro dias serão desenvolvidas ações simultâneas nos 79 municípios. O comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, ressalta que a operação Corpus Christi visa trazer uma maior sensação de segurança à população neste período, no intuito de coibir a prática de crimes e desrespeito às leis de trânsito para que a população possa aproveitar este feriado com maior tranquilidade.

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Nas rodovias e estradas as fiscalizações serão intensificadas pela Polícia Militar Rodoviária com atividades repressivas às violações às leis de trânsito, além de prevenir acidentes. O combate às ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e consumo de bebidas alcoólicas ao volante serão alvos da ação. Documentações dos condutores e dos veículos, além do estado de conservação e segurança, também serão objetos verificados. É importante destacar que a PM também continuará monitorando os pontos de manifestação dos caminhoneiros.

Nas cidades haverá o policiamento ostensivo e preventivo, pois devido ao feriado prolongado muitos deixam suas casas para visitar parentes em outros municípios e esta “ausência” acarreta em um aumento da incidência de furtos em residências. Este aumento no policiamento objetiva reduzir os índices destas ocorrências.

O comando da PMMS destaca a importância de alguns procedimentos básicos de segurança para aquelas pessoas que irão viajar:

  • Obedeça às leis de trânsito;
  • Verifique as condições de segurança, manutenção e documentação de seu veículo;
  • Evite levar altas quantias em dinheiro, utilize preferencialmente cartões;
  • Evite ficar parado em lugar deserto;
  • Verifique a previsão do tempo, viajar em condições meteorológicas desfavoráveis é perigoso;
  • Não dê carona a pessoas estranhas.;
  • Procure viajar em horários de menor pico de trânsito.

Cuidados com a residência: 

  • Dificulte o acesso ao interior da residência, trancando as portas de todos os cômodos e recolhendo as chaves;
  • Não informe seus planos de viagem a pessoas que você acabou de conhecer ou próximo a pessoas estranhas, nem “divulgue” nas redes sociais;
  • Em ausências prolongadas, peça a um parente  ou amigo de confiança para verificar a casa, de modo a demonstrar a presença de pessoas (regando jardins, abrindo janelas,  entrando com carro na garagem, etc.);

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