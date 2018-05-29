Dia de Corpus Christi terá missa, procissão e benção em Aquidauana e Anastácio

Religião
Comunidade já se organiza para a data, celebrada na quinta-feira
A comunidade religiosa de Aquidauana e Anastácio prepara a programação do Dia de Corpus Christi, celebrado na próxima quinta-feira, 31 de março. Tradicionalmente, o dia terá missa, procissão e por fim a benção do santíssimo.
Segundo o padre Odair José de Almeida, da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida. O movimento começa às 17 horas, com a missa em Anastácio. Em seguida, tem início a procissão, passando pelos tapetes enfeitados pela comunidade.
Cada entidade (paróquias, escolas e outros) teve cerca de 30 metros para confeccionar os tapetes. Por fim, a procissão vai até à Igreja Matriz de Aquidauana, onde haverá a benção do santíssimo. As ruas já estão marcadas com o espaço para os tapetes.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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