Mulher de 55 anos é socorrida com suspeita de fratura após acidente em Aquidauana

Aquidauana
A mulher foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital
Uma mulher de 55 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no braço direito, depois de se envolver em acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, no bairro Alto. Ela estava em uma Honda Biz atingida por uma caminhonete Mitsubishi L-200 Triton.
Segundo apurado, a Biz seguia pela Rua Joaquim Nabuco, quando no cruzamento com a Rua XV de Agosto, houve colisão. O motorista da caminhonete, de 43 anos, disse que parou e olhou no sinal de pare, mas que não viu a vítima se aproximando de moto.
A mulher foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital com a suspeita de fratura e escoriações.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS