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Aquidauana

Mulher de 55 anos é socorrida com suspeita de fratura após acidente em Aquidauana

A mulher foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital

Renan Nucci

Publicado em 29/10/2018 às 14:16

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Uma mulher de 55 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no braço direito, depois de se envolver em acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira, no bairro Alto. Ela estava em uma Honda Biz atingida por uma caminhonete Mitsubishi L-200 Triton.

Segundo apurado, a Biz seguia pela Rua Joaquim Nabuco, quando no cruzamento com a Rua XV de Agosto, houve colisão. O motorista da caminhonete, de 43 anos, disse que parou e olhou no sinal de pare, mas que não viu a vítima se aproximando de moto.

A mulher foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital com a suspeita de fratura e escoriações.

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