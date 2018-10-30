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Aquidauana

Militar do Exército sofre traumatismo craniano em acidente no centro de Aquidauana

Vítima de 19 anos voltava de moto para o trabalho quando foi atingida por um carro

Renan Nucci

Publicado em 30/10/2018 às 16:57

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Bombeiros
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WhatsApp: A. S.
WhatsApp: A. S.

Militar do Exército Brasileiro de 19 anos, lotado no 9° Batalhão de Engenharia de Combate, sofreu traumatismo craniano ao se envolver em acidente de trânsito no início da tarde desta terça-feira, no Centro de Aquidauana.

Ele estava em uma moto voltando para o quartel pela Rua Manoel Antônio Paes de Barros, quando no cruzamento com a Rua Augusto Mascarenhas foi atingido por veículo Ford Ka que seguia na mesma via, mas no sentido oposto.

Conforme apurado, ao tentar fazer conversão à esquerda para acessar a Augusto Mascarenhas, o Ka, conduzido por uma mulher de 61 anos que nada sofreu, acertou a moto da vítima. O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Ele estava inconsciente e, em razão da gravidade do ferimento, foi encaminhado para Campo Grande por volta das 16 horas. Ainda conforme apurado, ele retornava para o serviço depois do horário de almoço quando o acidente aconteceu.

 

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