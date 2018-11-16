Em ação solidária, fiéis levam a palavra de Deus e refeições aos mais necessitados

Em ato de solidariedade, a Igreja Internacional da Trindade Celestial, com sede no distrito de Piraputanga, distribuiu marmitas e a palavra de Deus a moradores de rua e outras pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira, na Praça dos Estudantes, no centro de Aquidauana.

De acordo com o pastor Deivid Rodrigues Gonçalves, o objetivo foi o de levar o alimento espiritual e físico aos irmãos que mais precisam. "Fizemos um culto aqui. A ideia fazer essa ação surgiu porque entendemos que ficar dentro de uma igreja somava pouco. Então viemos pra rua, como Jesus Cristo fazia", explicou.

Ele conta que o ministério é novo, mas que cresceu com a essência de fazer o bem. "Como Jesus dizia, temos que alimentar os pobres, por isso trouxemos o alimento para o espírito e o alimento para o corpo deles", pontuou o pastor, dizendo que o importante é ir até às pessoas que precisam, e não esperar que elas procurem a igreja.

