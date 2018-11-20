Sem poder trabalhar, aquidauanense fará rifa para pagar tratamento médico

A aquidauanense Ramona Vasque Pereira, moradora no Bairro Serraria, vai realizar a rifa de uma escova progressiva com banho em verniz. O objetivo é arrecadar fundos para manutenção do tratamento de saúde que precisa ser submetida em razão de problema de insuficiência nas artérias. Com a circulação comprometida, as pernas foram atingidas e ela mal consegue caminhar; não pode ficar de pé por muito tempo por conta das dores.

Ramona conta que não pode trabalhar e o tratamento o qual terá que fazer, à base de espuma, é caro e não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Há quase dois meses começou a ter os primeiros sintomas e hoje passa quase o dia todo deitada. "Uma das pernas melhorou um pouco, mas a outra continua bem inchada. Estou tendo acompanhamento médico e tudo isso por causa de insuficiência das artérias".

Além do tratamento, ela também precisa pagar os custos de moradia, já que vive em uma residência alugada e a filha, que tem um bebê de colo, não pode trabalhar porque tem que ajudá-la. "Ela fica aqui comigo o tempo todo. A gente tem que pagar alimentação, água, luz e aluguel, então é difícil". Os interessados em ajudar Ramona comprando a rifa, ou de outra forma, podem entrar em contato com ela por meio do telefone: (67) 9 9985 - 62503.



