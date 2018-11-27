Em meio a reintegrações de posse, mato toma conta de pátio da Rumo em área central

Entretanto, a reportagem do jornal O Pantaneiro apurou que o próprio pátio da empresa em área central de Aquidauana está tomado de mato, sendo o local também propício para consumo de entorpecentes, conforme depoimentos de pessoas que passam constantemente pelo local.

A Rumo, operadora ferroviária, está em fase de execução da reintegração de posse de áreas próximas aos trilhos na Rua Bichara Salamene, no Bairro Serraria, em Aquidauana. Ontem (26) máquinas demoliram um ponto de táxi e no início da tarde desta segunda-feira também derrubou uma das lanchonetes mais antigas e conhecidas da região: o Zaurízio Lanches.

A Prefeitura de Aquidauana já havia entrado em contato com a Rumo para que cedesse o espaço a fim de constituir um estacionamento público, já que o local fica no coração da cidade. Entretanto, a empresa recusou o pedido. A área segue subutilizada, abandonada e com o mato alto.

Reintegrações

Após inúmeras tentativas de moradores e comerciantes que ocupavam o local há décadas, não conseguiram reverter a decisão judicial favorável à empresa que detém direitos de concessão junto ao Governo Federal havia sido despachada em maio.

A Rumo havia esclarecido que "ajuizou ação de reintegração de posse em razão de sua obrigação legal e contratual de preservação da faixa de domínio e imóveis da União, sob sua responsabilidade". A justiça entendeu que a área estava ocupada de forma irregular e determinou que os moradores saíssem.

Mesmo após o clamor da população para que os moradores e comerciantes permanecessem no local, já que estariam devidamente legalizados, inclusive com certidões de escritura e pagamentos de IPTU, a empresa derrubou as construções no local.