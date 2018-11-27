Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:52

Buscar

Últimas notícias
X

Inversão

Em meio a reintegrações de posse, mato toma conta de pátio da Rumo em área central

Prefeitura havia requerido local para viabilizar estacionamento, mas empresa negou o pedido

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/11/2018 às 12:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Rumo, operadora ferroviária, está em fase de execução da reintegração de posse de áreas próximas aos trilhos na Rua Bichara Salamene, no Bairro Serraria, em Aquidauana. Ontem (26) máquinas demoliram um ponto de táxi e no início da tarde desta segunda-feira também derrubou uma das lanchonetes mais antigas e conhecidas da região: o Zaurízio Lanches.

Entretanto, a reportagem do jornal O Pantaneiro apurou que o próprio pátio da empresa em área central de Aquidauana está tomado de mato, sendo o local também propício para consumo de entorpecentes, conforme depoimentos de pessoas que passam constantemente pelo local.

Leia Também

• Rumo executa reintegração de posse em área ocupada no bairro Serraria

• Justiça determina reintegração de posse na região da linha ferroviária da Rumo

A Prefeitura de Aquidauana já havia entrado em contato com a Rumo para que cedesse o espaço a fim de constituir um estacionamento público, já que o local fica no coração da cidade. Entretanto, a empresa recusou o pedido. A área segue subutilizada, abandonada e com o mato alto.

Reintegrações

Após inúmeras tentativas de moradores e comerciantes que ocupavam o local há décadas, não conseguiram reverter a decisão judicial favorável à empresa que detém direitos de concessão junto ao Governo Federal havia sido despachada em maio.

A Rumo havia esclarecido que "ajuizou ação de reintegração de posse em razão de sua obrigação legal e contratual de preservação da faixa de domínio e imóveis da União, sob sua responsabilidade".  A justiça entendeu que a área estava ocupada de forma irregular e determinou que os moradores saíssem.

Mesmo após o clamor da população para que os moradores e comerciantes permanecessem no local, já que estariam devidamente legalizados, inclusive com certidões de escritura e pagamentos de IPTU, a empresa derrubou as construções no local.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo