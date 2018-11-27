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Mulheres aquidauanenses participam de minicursos para auxiliar na renda da família

Para a realização dos cursos no Núcleo de Geração de Renda, a prefeitura conta com a parceria do Sindicato Rural de Aquidauana e o Senar/MS

Renan Nucci

Publicado em 27/11/2018 às 15:10

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Na manhã de hoje, 27, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro recebeu as mulheres que participaram no Núcleo de Geração de Renda da prefeitura, para a entrega de certificados dos minicursos de fabricação de sabão líquido e em barra e noções básicas de maquiagem.

“A missão do Geração de Renda é de dar oportunidade através dos cursos para que homens e mulheres aprendam novas profissões e atividades para ganhar um dinheiro extra e ajudar no sustento da casa. Eu fico muito feliz de ver que vocês chegaram até o final e souberam aproveitar essa oportunidade. Parabéns”, disse o prefeito Odilon Ribeiro, que juntamente com o vereador Edinho Grance entregaram os certificados.

O secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves e a coordenadora do Geração de Renda, Kátia Botelho também parabenizaram as cursistas e pontuaram que o papel da Assistência Social por meio dos cursos assume um papel de parceria com as famílias, realizando cursos gratuitos, capacitações e orientações para quem precisa e quer uma nova profissão, uma atividade que garanta mais uma renda para a família.

 Para a realização dos cursos no Núcleo de Geração de Renda, a prefeitura conta com a parceria do Sindicato Rural de Aquidauana e o Senar/MS, garantindo assim que os cursos sejam ofertados gratuitamente e com material incluso aos cursistas.

As mulheres que receberam os certificados hoje, participaram do minicurso de fabricação de sabão líquido e em barra, em que aprenderam os procedimentos para a produção do sabão, a partir do reaproveitamento de óleo de cozinha, visando estimular a prática da coleta do óleo resultante de frituras por parte das famílias e reduzir a contaminação do solo e dos cursos d’água pelo resíduo. 

O segundo minicurso foi de noções básicas de maquiagem, realizado em parceria com representantes da linha de produtos da Mary Kay, em que as alunas aprenderam diversos tópicos relacionados a maquiagem e dentre esses foram abordados - a escolha e manuseio de produtos, higienização do material, tipos de pele, etapas de maquiagem, correção de sobrancelhas, uso de base, sombra, batom e entre outras atribuições que possam melhorar a autoestima e utilização no dia a dia. 

SERVIÇO - Quer participar dos cursos gratuitos ofertados pela prefeitura? Se interessou? Informe-se no Núcleo de Geração de Renda (em frente à escola CAIC), na Rua Francisco Alves s/nº. Mais informações: (67) 3241-8056.
 

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