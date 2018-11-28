Contrabandista de cigarro morre em troca de tiros com a PRF, em Anastácio

Contrabandista de cigarro ainda não identificado morreu em troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira, na rodovia BR-262, em Anastácio. A assessoria de imprensa da corporação divulgou há pouco uma nota sobre os fatos, mas não revelou a identidade do suspeito.

Segundo o registro, por volta das 17 horas, os policiais abordaram duas carretas carretas com cigarro contrabandeado na altura do Km 510 da BR. Um deles foi preso em flagrante, mas o outro entrou em confronto com os agentes e acabou baleado duas vezes, na perna e no peito do lado esquerdo.

Ainda de acordo com a PRF, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum dos policiais se feriu e a assessoria disse que deve revelar mais detalhes sobre o ocorrido nas próximas horas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.

