Contrabandista de cigarro morre em troca de tiros com a PRF, em Anastácio

Confronto
Ação ocorreu no final desta tarde na rodovia BR-262
Contrabandista de cigarro ainda não identificado morreu em troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quarta-feira, na rodovia BR-262, em Anastácio. A assessoria de imprensa da corporação divulgou há pouco uma nota sobre os fatos, mas não revelou a identidade do suspeito.
Segundo o registro, por volta das 17 horas, os policiais abordaram duas carretas carretas com cigarro contrabandeado na altura do Km 510 da BR. Um deles foi preso em flagrante, mas o outro entrou em confronto com os agentes e acabou baleado duas vezes, na perna e no peito do lado esquerdo.
Ainda de acordo com a PRF, ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos. Nenhum dos policiais se feriu e a assessoria disse que deve revelar mais detalhes sobre o ocorrido nas próximas horas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.
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