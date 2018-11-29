Pelotão Esperança de Aquidauana encerra atividades com cerimônia para aos alunos

Na noite de ontem, 28, na sede do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana, 70 crianças e adolescentes participaram da solenidade de encerramento da turma deste ano do projeto Pelotão Esperança.

Participaram da solenidade o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, o comandante do 9º BECmb Cel. Fábio Bogoni, o prefeito de Anastácio, Nildo Alves, o secretário municipal de Assistência Social de Aquidauana, Marcos Chaves, a secretária municipal de Educação de Anastácio, Cimara Cabral e a primeira-dama de Anastácio, Cassia Albres.

O projeto Pelotão Esperança existe há mais de 20 anos, por meio de uma parceria realizada entre o 9º BECmb e as Prefeituras de Aquidauana e Anastácio. Nessa turma de 2018, participam 40 crianças e adolescentes aquidauanenses, entre 08 e 12 de idade, que participam das atividades monitorados pela coordenadora Roseli Vilalva e o soldado Max Batista.

O acorde de cooperação para o funcionamento do projeto social tem o intuito principal de oportunizar às crianças atividades educativas e culturais no contra turno escolar, promovendo a formação de conceitos de cidadania, valorizando aspectos afetivos, morais, culturais, sociais e cognitivos dos alunos.

No projeto as crianças também recebem auxilio com reforço escolar, instruções de Ordem Unida, aprendem a cantar hinos e canções oficiais e participam de palestras informativas e atividades do Programa Forças no Esporte (PROFESP).

“Nos orgulhamos e muito dessa parceria com o 9º BECmb. Com certeza, os ensinamentos repassados pelos instrutores para as crianças refletem na formação cidadã deles. Muitos já saem do projeto sonhando, até mesmo, em servirem à pátria e seguirem carreira militar. Parabéns aos alunos e ao 9º BECmb por mais um ano de sucesso no Pelotão Esperança”, finalizou o prefeito Odilon Ribeiro, que juntamente com demais autoridades e padrinhos das crianças fizeram a entrega de certificados aos alunos.

