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Pelotão Esperança de Aquidauana encerra atividades com cerimônia para aos alunos

Renan Nucci

Publicado em 29/11/2018 às 18:12

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Na noite de ontem, 28, na sede do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana, 70 crianças e adolescentes participaram da solenidade de encerramento da turma deste ano do projeto Pelotão Esperança.

Participaram da solenidade o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, o comandante do 9º BECmb Cel. Fábio Bogoni, o prefeito de Anastácio, Nildo Alves, o secretário municipal de Assistência Social de Aquidauana, Marcos Chaves, a secretária municipal de Educação de Anastácio, Cimara Cabral e a primeira-dama de Anastácio, Cassia Albres.

O projeto Pelotão Esperança existe há mais de 20 anos, por meio de uma parceria realizada entre o 9º BECmb e as Prefeituras de Aquidauana e Anastácio. Nessa turma de 2018, participam 40 crianças e adolescentes aquidauanenses, entre 08 e 12 de idade, que participam das atividades monitorados pela coordenadora Roseli Vilalva e o soldado Max Batista.

O acorde de cooperação para o funcionamento do projeto social tem o intuito principal de oportunizar às crianças atividades educativas e culturais no contra turno escolar, promovendo a formação de conceitos de cidadania, valorizando aspectos afetivos, morais, culturais, sociais e cognitivos dos alunos. 

No projeto as crianças também recebem auxilio com reforço escolar, instruções de Ordem Unida, aprendem a cantar hinos e canções oficiais e participam de palestras informativas e atividades do Programa Forças no Esporte (PROFESP).

“Nos orgulhamos e muito dessa parceria com o 9º BECmb. Com certeza, os ensinamentos repassados pelos instrutores para as crianças refletem na formação cidadã deles. Muitos já saem do projeto sonhando, até mesmo, em servirem à pátria e seguirem carreira militar. Parabéns aos alunos e ao 9º BECmb por mais um ano de sucesso no Pelotão Esperança”, finalizou o prefeito Odilon Ribeiro, que juntamente com demais autoridades e padrinhos das crianças fizeram a entrega de certificados aos alunos.
 

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