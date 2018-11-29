PM prende dupla que rendeu mulher e roubou a moto dela em Aquidauana

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu uma dupla que na manhã de ontem roubou a secretaria de uma clínica odontológica que fica na Rua Estevão Alves Correa. Os suspeitos, armados com faca, tomaram a moto Honda Biz da vítima, levando celular, documentos pessoais e R$ 820 em dinheiro que estavam no baú do veículo. Segundo a vítima, eles a abordaram por volta das 11h40, quando ela saía do trabalho no horário de almoço.

A mulher denunciou o caso à PM alegando que os dois criminosos se aproximaram em outra moto, a renderam, pegaram a Biz e fugiram. As equipes de plantão foram informadas e passaram a fazer rondas pela região e encontrara a Biz no bairro Nova Aquidauana, perto do Cristóvão III. Populares disseram aos policiais que dois rapazes tinham deixado a moto ali.

Os militares descobriram que os dois contrataram um Táxi e foram para Anastácio. O taxista foi localizado e revelou onde havia deixado os suspeitos. Lá, na Rua Severino Batista, em um beco, os PMs chegaram na casa de uma mulher que alegou que os ladrões haviam passado por lá, pedido água e ido embora. De lá, foi descoberto que estavam em outra casa na Rua João Teodoreto da Costa, onde eles foram detidos.

Identificados como Savio e Gabriel entregaram parte do dinheiro, cerca de R$ 180, e disseram que havia dado duzentos para a mulher que alegou que havia dado água a eles. A PM voltou lá e encontrou o dinheiro escondido perto do muro.Eles confessaram a ação e apontaram para a PM onde haviam escondido a faca, que foi apreendida.



