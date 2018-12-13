Encontrado o corpo do trabalhador rural que desapareceu ontem no rio Negro

Fatalidade
Deuzelino de Oliveira caiu no rio nesta quarta-feira; correnteza arrastou o trabalhador que se afogou
O Corpo de Bombeiros finalizou as buscas por Deuzelino de Oliveira (53) que havia desaparecido nesta quarta-feira (12) após ter sumido ao cair em forte correnteza do rio Negro, durante uma pescaria. Conforme informações preliminares, as buscas foram retomadas às 5 horas da madrugada de hoje (13) e o corpo foi encontrado às 6h30, bem distante do local do afogamento, enroscado em galhos.
De acordo com o Capitão Vinícius Barbosa, dos Bombeiros, dois militares encontraram Deuzelino na manhã de hoje. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já havia disponibilizado um helicóptero para contribuir nas buscas, entretanto, como o corpo foi achado, o voo foi cancelado. A Perícia Técnica junto com a Polícia Civil estão indo ao local do afogamento.
O desaparecimento
Deuzelino de Oliveira, de 53 anos, desapareceu no rio Negro na noite de ontem, na região da Fazenda Mimoso, que fica localizada sentido estrada do Taboco. Ele escorregou do barranco enquanto pescava e não foi mais visto.
Conforme apurado, Deuselino fazia a reforma de uma casa na fazenda e ontem por volta das 17 horas, após o expediente, bebeu com os colegas e disse que iria pegar um peixe no rio Negro para o jantar. No entanto, ele se desequilibrou, escorregou e caiu na água, sendo arrastado pela forte correnteza. Os demais trabalhadores tentaram socorrê-lo, mas em vão.
Ele tentou nadar, mas se debateu até afundar e sumir. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 09h30 de ontem e retomou as buscas na madrugada de hoje, quando o corpo foi encontrado.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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