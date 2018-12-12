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Trabalhador cai no rio Negro durante pescaria e desaparece; bombeiros preparam resgate

Vítima fazia a reforma de uma residência localizada na Fazenda Mimoso

Renan Nucci

Publicado em 12/12/2018 às 14:55

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Trabalhador rural identificado apenas como Deuselino de Oliveira, de 53 anos, desapareceu no rio Negro na noite de ontem, na região da Fazenda Mimoso, que fica localizada sentido estrada do Taboco. Ele escorregou do barranco enquanto pescava e não foi mais visto. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana se desloca para tentar resgatar a vítima. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve levar dois militares de helicóptero para o local. 

Conforme apurado, Deuselino fazia a reforma de uma casa na fazenda e ontem por volta das 17 horas, após o expediente, bebeu com os colegas e disse que iria pegar um peixe no rio Negro para o jantar. No entanto, ele se desequilibrou, escorregou e caiu na água, sendo arrastado pela forte correnteza. Os demais trabalhadores tentaram socorrê-lo, mas em vão.

Ele tentou nadar, mas se debateu até afundar e sumir. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 09h30 desta manhã e montou operação com botes para fazer as buscas, pois a área é de difícil acesso. Dois bombeiros foram de caminhonete e amanhã vão mais dois de helicóptero. As equipes vão tentar localizar Deuselino ainda hoje, mas caso seja necessário, vão passar a noite na fazenda para retomar o trabalho amanhã.
 

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