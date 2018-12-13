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Resgate

Helicóptero leva bombeiros, peritos e policiais para buscar corpo de pedreiro

Morador em Miranda, Deuzelino morreu afogado no rio Negro

Renan Nucci

Publicado em 13/12/2018 às 17:27

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Uma equipe da Força Aérea Brasileira decolou há pouco de Aquidauana rumo à região da Fazenda Mimoso, para buscar o corpo de Deuzelino de Oliveira, de 52 anos, que morreu depois de se afogar no rio Negro na noite de terça-feira. Os militares levam dois bombeiros, peritos e agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

O corpo foi encontrado por volta das 06h30, distante do local de afogamento, enroscado em galhos. Deuzelino era pedreiro, morador em Miranda, onde deve ser velado. Ele, que deixa três filhos e cinco netos, completaria 53 anos nesta quinta-feira. O local do acidente é de difícil acesso e por este motivo foi necessário o uso de uma aeronave. 

O desaparecimento

Deuzelino  desapareceu no rio Negro na noite de terça-feira, na região da Fazenda Mimoso, que fica localizada sentido estrada do Taboco. Ele escorregou do barranco enquanto pescava e não foi mais visto. Conforme apurado, ele fazia a reforma de uma casa na fazenda e ontem por volta das 17 horas, após o expediente, bebeu com os colegas e disse que iria pegar um peixe no rio Negro para o jantar. 

No entanto, ele se desequilibrou, escorregou e caiu na água, sendo arrastado pela forte correnteza. Os demais trabalhadores tentaram socorrê-lo, mas em vão. Ele tentou nadar, mas se debateu até afundar e sumir. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 09h30 de ontem e retomou as buscas na madrugada de hoje, quando o corpo foi encontrado.
 

Colaborou Luiz Guido Jr.

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