Helicóptero leva bombeiros, peritos e policiais para buscar corpo de pedreiro

Resgate
Morador em Miranda, Deuzelino morreu afogado no rio Negro
Uma equipe da Força Aérea Brasileira decolou há pouco de Aquidauana rumo à região da Fazenda Mimoso, para buscar o corpo de Deuzelino de Oliveira, de 52 anos, que morreu depois de se afogar no rio Negro na noite de terça-feira. Os militares levam dois bombeiros, peritos e agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.
O corpo foi encontrado por volta das 06h30, distante do local de afogamento, enroscado em galhos. Deuzelino era pedreiro, morador em Miranda, onde deve ser velado. Ele, que deixa três filhos e cinco netos, completaria 53 anos nesta quinta-feira. O local do acidente é de difícil acesso e por este motivo foi necessário o uso de uma aeronave.
O desaparecimento
Deuzelino desapareceu no rio Negro na noite de terça-feira, na região da Fazenda Mimoso, que fica localizada sentido estrada do Taboco. Ele escorregou do barranco enquanto pescava e não foi mais visto. Conforme apurado, ele fazia a reforma de uma casa na fazenda e ontem por volta das 17 horas, após o expediente, bebeu com os colegas e disse que iria pegar um peixe no rio Negro para o jantar.
No entanto, ele se desequilibrou, escorregou e caiu na água, sendo arrastado pela forte correnteza. Os demais trabalhadores tentaram socorrê-lo, mas em vão. Ele tentou nadar, mas se debateu até afundar e sumir. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 09h30 de ontem e retomou as buscas na madrugada de hoje, quando o corpo foi encontrado.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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