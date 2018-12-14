Arte, alegria e Papai Noel anunciam o Natal da Esperança em Aquidauana

Chegou o natal em Aquidauana! Teve neve, luzes coloridas, músicas, fogos, enfeites e milhares de pessoas alegres recebendo o Papai Noel e contemplando a beleza da Praça do Natal da Esperança, que de 12 a 26 de dezembro transforma a Praça dos Estudantes, no centro da cidade, em praça natalina.

A festa do Natal da Esperança em Aquidauana começou no dia, 12, às 19h30min, com a Praça dos Estudantes lotada de famílias que estiveram participando do acender das luzes e se divertindo com as apresentações artísticas na concha acústica.

O prefeito Odilon Ribeiro fez o discurso de abertura, entregou a chave da cidade para o Papai Noel, que chegou no caminhão do Corpo de Bombeiros e esteve recepcionando a comunidade, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, vice-prefeita Selma Suleiman, do presidente do Simprecam, Enio Penajo, dos secretários municipais e dos vereadores Valter Neves (presidente da Câmara de Aquidauana), Lenilda Damasceno, Aguinaldo da Silva, Edinho Grance, Anderson Meireles e Sargento Cruz.

“Nos alegramos e nos emocionamos em receber tanta gente aqui na praça. As famílias atenderam ao nosso convite e vieram participar dessa festa preparada com carinho para todos. Dia 21 tem mais celebração do natal com entrega de presentes para as crianças da nossa cidade! Venha visitar a praça, passear e divertirem-se com a família”, convidou o prefeito Odilon Ribeiro.

Este ano é a segunda edição da campanha Natal da Esperança, idealizada pela atual Administração Municipal para celebrar com a comunidade a chegada do período mais festivo do ano, o Natal e Ano Novo e, ainda, com o objetivo de atrair mais pessoas para movimentarem e aproveitarem o comércio local que fica aberto em horário especial de fim de ano.

Ontem à noite, durante a festa do natal na praça, foram sorteadas seis bicicletas para as crianças que estavam no evento. Os vendedores ambulantes, pipoqueiros, comerciantes da Feira da Estação, artesãos e as lojas do comércio central também se alegraram com a festa do natal, que rendeu boas vendas e visitações, movimentando a economia para quem aproveitou a festa para ganhar uma renda extra.

Na concha acústica da praça teve arte e cultura a vontade para a comunidade se encantar. Se apresentaram na festa do natal ontem à noite, o Coral Municipal Infantil, Coral do IFMS/campus de Aquidauana, Cia AquidArte com o teatro do nascimento do menino Jesus, Orquestra da Igreja Assembleia de Deus Missões, Studio de Dança Mayara Martins e o Grupo de Dança Paraguaia Las Fronteiriças.

De 12 a 26 de dezembro a Casa do Papai Noel, na Praça dos Estudantes, estará aberta para visitação, das 19h às 23 horas, com entrada franca e presença do Papai Noel para alegrar as crianças. Durante todos esses dias também haverá, na Praça dos Estudantes, Feira Gastronômica e Feira de Artesanatos.

PROGRAMAÇÃO

Confira os eventos culturais, todos com entrada franca, na Praça dos Estudantes:

Dia 13/12 (quinta-feira) – A partir das 19h30min haverá apresentação musical Banda Municipal Otávio Luiz Mongelli.

Dia 14/12 (sexta-feira) – A partir das 19h30min tem show com o Grupo Musical Brendo & Vinícius e apresentação da Banda da Escola Estadual Profª Dóris Mendes Trindade.

Dia 15/12 (sábado) - A partir das 19h30min tem show com o cantor e violeiro Ney Doprado & Banda.

Dia 16/12 (domingo) – A partir das 19h30min show com Kelvein Axel.

Dia 19/12 (quarta-feira) – A partir das 19h30min tem apresentação musical da Banda Municipal de Anastácio Aglay Trindade Nantes.

Dia 20/12 (quinta-feira) – A partir das 19h30min tem apresentações de dança do Grupo Anastadance, também de Anastácio.

Dia 21/12 (sexta-feira) – A partir das 19h30min acontecerá a grande entrega 3 mil presentes para as crianças que estiverem presentes; abertura do espaço kids para as crianças brincarem gratuitamente nos brinquedos infláveis, pula-pula e outros; apresentação da Banda da Escola Municipal Erso Gomes e do Grupo de Tranco & Vaneira.

Dia 22/12 (sábado) – A partir das 19h30min tem show com a Banda do Barril.



