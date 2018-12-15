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No domingo, Presépio Vivo encenar nascimento de Jesus no Natal Cultural de Aquidauana

Segundo o produtor Fernando Pace, o Presépio Vivo já foi encenado em Aquidauana ao longo de mais 10 anos

Renan Nucci

Publicado em 15/12/2018 às 08:40

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O Natal Cultural de 2018 terá como um dos atrativos mais esperados o Presépio Vivo, que encenará o nascimento de Jesus Cristo, que veio ao mundo em uma simples manjedoura. A encenação vem sendo produzida com muito carinho e cautela, para transmitir ao público presente a essência do espírito natalino. O Natal Cultural é uma realização do deputado estadual Felipe Orro, está em sua sétima edição e acontece no domingo (16), a partir das 18h, na rotatória da avenida Pantaneta, em Aquidauana.

Segundo o produtor Fernando Pace, o Presépio Vivo já foi encenado em Aquidauana ao longo de mais 10 anos, mas pela primeira vez será apresentado em evento de grandes dimensões, como o Natal Cultural.

"É a primeira vez que apresentamos a encenação em um espaço de grande visibilidade. Os integrantes do Presépio tem total consciência da responsabilidade e da representatividade de seus papéis. Por isso a produção foi feita com carinho, para transmitir ao público a emoção do nascimento de Jesus Cristo", explica o produtor Fernando Pace.

Além de Pace na produção, o Presépio Vivo conta com a participação de cinco atores e tem Paulo Correa de Oliveira na direção, Lúcia Pace Oliveira na direção, e equipe de iluminação, sonorização e ambientação.

"Teremos uma passarela no meio da rotatória onde o personagens poderão interagir e ficar próximos do público. Quero aproveitar e estender o convite à população de Aquidauana, Anastácio e região para prestigiarem o Natal Cultural. No Presépio Vivo, proporcionaremos um momento de fé, emoção e de celebração. Um clima oportuno para que as pessoas possam se unir com seus amigos e familiares em torno do espírito natalino", convoca Fernando Pace.

O produtor ressalta que o Natal Cultural deste ano serve de motivação para que, nos próximos anos, a encenação do Presépio Vivo continue sendo apresentada. "Temos planos de expandir a apresentação, contando com mais personagens e detalhes nos próximos anos", comemora o produtor.

Serviço.

Natal Cultural 2018

Domingo, 16/12, a partir das 18h, na rotatória da Avenida Pantaneta. Entrada Gratuita.

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