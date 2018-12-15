Sábado será de sol em todo o MS, mas pode chover à tarde em Aquidauana

A previsão para este sábado em Mato Grosso do Sul é de sol entre nuvens pela manhã e a nebulosidade aumenta no início da tarde. Estão previstas pancadas de chuva em áreas isoladas no fim do dia.

Em Aquidauana e Anastácio, o dia começa parcialmente nublado, com previsão de chuva à tarde. A mínima é de 27°C e a máxima de 36°. Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).