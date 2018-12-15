Sábado será de sol em todo o MS, mas pode chover à tarde em Aquidauana

Aquidauana
A mínima é de 27°C e a máxima de 36°
A previsão para este sábado em Mato Grosso do Sul é de sol entre nuvens pela manhã e a nebulosidade aumenta no início da tarde. Estão previstas pancadas de chuva em áreas isoladas no fim do dia.
Em Aquidauana e Anastácio, o dia começa parcialmente nublado, com previsão de chuva à tarde. A mínima é de 27°C e a máxima de 36°. Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS