Jovem de Aquidauana que motiva estudantes visita prefeito Odilon

O prefeito Odilon Ribeiro recebeu a visita da jovem aquidauanense Emanuela Quelho, estudante de medicina e criadora da página Medmotiva, canal que usa para compartilhar vídeos motivacionais, e hoje conta com mais cem mil seguidores. Com o sucesso da página, a jovem foi convidada para uma entrevista no programa Encontro da apresentadora Fátima Bernardes na semana passada.

Como nem tudo são flores, Emanuela conta que tudo isso começou pois teve depressão, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico enquanto enfrentava a rotina exaustiva de estudo para prestar vestibular. Buscando ajuda na família, medicina e pela fé, a jovem viu a necessidade de dividir essa experiência com mais pessoas que pudessem estar passando pela mesma situação. O resultado? Mais de 100.000 seguidores em sua página e convites para palestrar em 04 cidades do estado de São Paulo, além da participação em programas de TV.

"Fico feliz, pois dentro de um quadro extremamente delicado de saúde, pedi para Deus e encontrei um propósito para levar ajuda a outras pessoas que enfrentam estes problemas que se tornaram tão comuns nos dias de hoje" explica ela. "Persistência, fé e determinação para conquistar qualquer objetivo e vencer toda dificuldade".