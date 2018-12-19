Prefeito visita nova sede do projeto Abraço e CREAS e destaca conquistas da equipe

Aquidauana tem despontado no cenário estadual com as políticas de atendimento social executadas no município pela equipe interdisciplinar da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Somente nesse último bimestre do ano, Aquidauana alcançou duas importantes conquistas: a primeira, a aquisição de um imóvel para sede própria do CREAS e Projeto Abraço; a segunda foi a premiação no 1° Prêmio Mariluce Bittar: Boas Práticas de Gestão na Assistência Social 2018.

Na manhã de hoje, 19, o prefeito Odilon Ribeiro acompanhado da primeira-dama Maria Eliza Ribeiro esteve visitando a nova sede do projeto Abraço e CREAS, localizada na Rua dos Ferroviários nº 1231, bairro Alto. Eles foram recebidos pela equipe que trabalha nos dois órgãos e pelo secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves.

Ter uma sede própria para o CREAS e projeto Abraço era um sonho da equipe. Graças ao empenho e trabalho técnico do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Secretaria Assistência Social, o município de Aquidauana conquistou junto ao Banco Santander via programa Amigo de Valor, R$ 310 mil reais para comprar o imóvel. Assim, essa nova sede saiu a custo zero para a prefeitura.

O recurso foi destinado pelo Santander diretamente para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA), possibilitando um espaço maior e mais adequado para as atividades do projeto Abraço e atendimentos do CREAS de Aquidauana.

O prefeito conferiu de perto as instalações do imóvel e foi informado pela equipe que a licitação para aquisição do novo mobiliário, equipamentos e computadores já está sendo organizada. “Aproveitamos esse período pré-recesso para organizar a mudança para nova sede, documentação e dar encaminhamento na licitação para mobiliar e equipar. Estamos muito felizes com essas conquistas e orgulhosos da nossa equipe”, explicou o secretário Marcos.

Para o prefeito Odilon Ribeiro, essas duas conquistas importantes para a assistência social municipal refletem o resultado de um ano de muito trabalho, dedicação e esforço da equipe. “Sei que temos muito a melhorar e crescer nos nossos atendimentos e prestação de serviço público. Mas ver de perto essa nova sede, uma casa ampla, ver aqui o título da premiação de vocês em um concurso estadual, isso nos emociona. Desejo que em 2019, essa equipe possa alcançar ainda mais conquistas e cada dia poder atender com mais eficiência e carinho mais famílias da nossa cidade. Estou orgulhoso de vocês, parabéns!”, finalizou o prefeito.

Durante a visita à nova sede, a equipe técnica frisou ao prefeito a importância do trabalho da secretária executiva do CMDCA, Guaraciaba de Fátima Gomes, que está afastada em tratamento médico, mas que conforme lembrou a equipe, é a incentivadora do projeto Abraço.

“Se hoje estamos aqui, com uma equipe montada, um carro e uma sede para atender, é graças a ‘sementinha’ que a Guaraciaba plantou e o prefeito tem ajudado ‘a regar’, mantendo o projeto ativo e fortalecido no município”, destacou Fernanda Saraiva Lucena, psicóloga do projeto.

Ao final da visita, o prefeito recebeu da equipe um certificado conferido pelo 1º Prêmio Mariluce Bittar como reconhecimento pelo apoio às boas práticas de gestão em assistência social.

O PROJETO

Em 2015, a Secretária Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) designaram uma equipe técnica para a criação de um projeto específico para o atendimento ao adolescente autor de ato infracional e sua família, surgindo assim o Projeto Abraço.

Desde junho de 2015, o Projeto Abraço é responsável pelo acompanhamento dos adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida (LA) no município.

Com isso, Aquidauana conta com um projeto específico, que presta atendimento aos adolescentes e suas famílias e auxilia na integralidade dos direitos da criança e do adolescente, inclusive, ‘desafogando’ a equipe técnica do CREAS e facilitando o andamento e diálogo com o Poder Judiciário quanto a produção documental, estudos de caso e desenvolvimento do processo no Fórum e o devido cumprimento efetivo das medidas socioeducativas impostas aos adolescentes autores de atos infracionais.

