Homem não identificado é encontrado morto perto de pesqueiro no rio Aquidauana

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira, no rio Aquidauana, na região do pesqueiro Toca da Onça, em Aquidauana. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate e entregou à Perícia Técnica (Polícia Científica) da Polícia Civil. Investigações vão apurar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima.

Por volta das 08h30, testemunhas acionaram os bombeiros informando que havia uma pessoa boiando em um local a cerca de dois quilômetros do pesqueiro. Lá a vítima foi encontrada e retirada da água. Conforme a perícia, o homem não tinha sinais de violência e estava a cerca de dois dias na água. Ele estava com short preto e camiseta vermelha.





*Vídeo Luiz Guido

