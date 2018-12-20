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Investigações

Homem não identificado é encontrado morto perto de pesqueiro no rio Aquidauana

Investigações vão apurar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima

Renan Nucci

Publicado em 20/12/2018 às 14:29

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Crédito do vídeo: Da Redação

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira, no rio Aquidauana, na região do pesqueiro Toca da Onça, em Aquidauana. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate e entregou à Perícia Técnica (Polícia Científica) da Polícia Civil. Investigações vão apurar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima.

Por volta das 08h30, testemunhas acionaram os bombeiros informando que havia uma pessoa boiando em um local a cerca de dois quilômetros do pesqueiro. Lá a vítima foi encontrada e retirada da água. Conforme a perícia, o homem não tinha sinais de violência e estava a cerca de dois dias na água. Ele estava com short preto e camiseta vermelha.



*Vídeo Luiz Guido
 

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