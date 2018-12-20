Homem não identificado é encontrado morto perto de pesqueiro no rio Aquidauana

Investigações
Investigações vão apurar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima
Crédito do vídeo: Da Redação
O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta quinta-feira, no rio Aquidauana, na região do pesqueiro Toca da Onça, em Aquidauana. Uma equipe do Corpo de Bombeiros fez o resgate e entregou à Perícia Técnica (Polícia Científica) da Polícia Civil. Investigações vão apurar as circunstâncias da morte e tentar identificar a vítima.
Por volta das 08h30, testemunhas acionaram os bombeiros informando que havia uma pessoa boiando em um local a cerca de dois quilômetros do pesqueiro. Lá a vítima foi encontrada e retirada da água. Conforme a perícia, o homem não tinha sinais de violência e estava a cerca de dois dias na água. Ele estava com short preto e camiseta vermelha.
*Vídeo Luiz Guido
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS