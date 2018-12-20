PRF apreende 10 mil maços de cigarros em Gol abandonado com placas de Aquidauana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 19 de dezembro, 10 mil maços de cigarros em um veículo abandonado às margens da rodovia.

A equipe recebeu informações de um veículo abandonado às margens da BR-060 km 580, em Guia Lopes da Laguna. Chegando ao local, encontraram um VW/Voyage com placas de Aquidauana. No interior do carro, banco traseiro e dianteiro e porta-malas, havia várias caixas de cigarros de origem estrangeira.