PRF apreende 10 mil maços de cigarros em Gol abandonado com placas de Aquidauana

Guia Lopes da Laguna
O veículo teria sido carregado em Jardim com destino a Aquidauana; condutor foi preso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 19 de dezembro, 10 mil maços de cigarros em um veículo abandonado às margens da rodovia.
A equipe recebeu informações de um veículo abandonado às margens da BR-060 km 580, em Guia Lopes da Laguna. Chegando ao local, encontraram um VW/Voyage com placas de Aquidauana. No interior do carro, banco traseiro e dianteiro e porta-malas, havia várias caixas de cigarros de origem estrangeira.
A fim localizar o autor do fato, os policiais realizaram uma ronda e visualizaram um homem, de 48 anos, transitando a margem da via sentido Nioaque. Ao ser abordado e questionado o mesmo confessou conduzir o veículo com o contrabando. Declarou também que pegou veículo carregado em Jardim e levaria até Aquidauana. Disse ainda que pagou cerca de R$ 550,00 por caixa.
O homem, o veículo e o contrabando foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã.
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