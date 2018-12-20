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Guia Lopes da Laguna

PRF apreende 10 mil maços de cigarros em Gol abandonado com placas de Aquidauana

O veículo teria sido carregado em Jardim com destino a Aquidauana; condutor foi preso

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/12/2018 às 11:10

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 19 de dezembro, 10 mil maços de cigarros em um veículo abandonado às margens da rodovia.

A equipe recebeu informações de um veículo abandonado às margens da BR-060 km 580, em Guia Lopes da Laguna. Chegando ao local, encontraram um VW/Voyage com placas de Aquidauana. No interior do carro, banco traseiro e dianteiro e porta-malas, havia várias caixas de cigarros de origem estrangeira.

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A fim localizar o autor do fato, os policiais realizaram uma ronda e visualizaram um homem, de 48 anos, transitando a margem da via sentido Nioaque. Ao ser abordado e questionado o mesmo confessou conduzir o veículo com o contrabando. Declarou também que pegou veículo carregado em Jardim e levaria até Aquidauana. Disse ainda que pagou cerca de R$ 550,00 por caixa.

O homem, o veículo e o contrabando foram encaminhados à Polícia Federal em Ponta Porã.

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