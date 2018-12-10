PRF apreende 275 mil maços de cigarros na BR-163

Durante fiscalizações em frente ao Posto PRF, no km 267 da BR 163, foi dada ordem de parada ao caminhão VW/24.250, com placas de Mamanguape/PB. O motorista, um homem de 55 anos, declarou inicialmente que levava duas mudanças para Porto Velho/RO.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste domingo (9), 275 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Dourados.

Em vistoria ao baú do veículo, foram encontradas várias caixas contendo cigarros estrangeiros. Ao todo, foram apreendidos duzentos e setenta e cinco mil maços sem documentação legal.

O motorista confessou ter sido contratado em Campo Grande para ir até o Estado do Paraná carregar o caminhão e receberia a quantia de R$ 2.250 para transportar até Porto Velho/RO.

O preso, o veículo e a carga foram entregues à Polícia Federal de Dourados.