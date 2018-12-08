PRF recupera Hillux SW4 roubada no Paraná que seria levada a Corumbá

Nova Alvorada do Sul
Após inspeção, foi constatado que as placas estavam adulteradas e que havia registro de roubo/furto na cidade de Paranavaí/PR
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta sexta-feira (7) no km 248 da BR 267, em Nova Alvorada do Sul, um veículo roubado.
A equipe estava no pátio de um posto de combustível quando, ao notar nervosismo do condutor de um utilitário Toyota/Hillux SW4, decidiu realizar uma vistoria no veículo. O automóvel possuía placas aparentes de Colorado/PR, mas após inspeção, foi constatado que as placas estavam adulteradas e que havia registro de roubo/furto na cidade de Paranavaí/PR na quarta-feira, dia 05 de dezembro.
O condutor, de 24 anos, informou que levaria o veículo até a cidade de Corumbá, quando receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte do utilitário.
O preso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.
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