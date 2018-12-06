220 kg de cocaína são descobertos pela PRF em carreta

Durante fiscalizações na Unidade Operacional de Dourados, no km 267 da BR 163, foi abordado um Volvo/FH12 atrelado a um semi-reboque, todos com placas de Alto Piquiri/PR. O motorista, um homem de 32 anos, demonstrando nervosismo à equipe, apresentou nota fiscal da carga e disse estar transportando grãos de milho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quarta-feira (5) 220 kg de cocaína escondidos em fundos falsos de uma carreta carregada com milho.

A equipe policial realizaram uma vistoria minuciosa e encontraram fundos falsos no compartimento de ‘cozinha’ do reboque, nas laterais e teto da cabine. Dentro dos compartimentos, foram descobertos vários tabletes, totalizando 220 kg de cocaína.

O condutor declarou ter pego o caminhão-trator na residência de uma moradora de Ponta Porã e foi até um posto de combustíveis da cidade para pegar a carga, porém negou saber da existência do ilícito no automóvel. Ele confessou ainda ter sido preso em 2016 por tráfico de drogas, no Rio de Janeiro, quando transportava 2T de maconha.

O preso, juntamente com o veículo e a droga, foi encaminhado à Polícia Federal de Dourados.