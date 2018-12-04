Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:55

Buscar

Últimas notícias
X

Fiscalização

PRF recupera veículo roubado e apreende 378kg de maconha em Bataguassu

O motorista abandonou o veículo, ainda em movimento, e correu em direção a um matagal às margens da rodovia, não sendo localizado

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/12/2018 às 11:36

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No final da tarde desta segunda-feira (3). a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e apreendeu 378kg de maconha em Bataguassu.

A equipe realizava fiscalização de rotina na BR-267 km 18, quando deram ordem de parada a um Chevrolet/Onix com placa aparente de Suzano/SP. O condutor desacatou a ordem, acelerou e empreendeu fuga em alta velocidade.

Leia Também

• PRF apreende 577 kg de maconha em veículo roubado

• PRF apreende 1,6T de maconha e recupera 2 veículos de sexta para sábado

• PRF recupera veículo roubado após condutor provocar colisão durante fuga

Após seis quilômetros de acompanhamento tático do veículo, próximo ao km 12, o motorista abandonou o veículo, ainda em movimento, e correu em direção a um matagal às margens da rodovia, não sendo localizado.

No automóvel havia 384 tabletes de maconha que pesou 378,5kg da droga. Foi verificado ainda que o veículo tinha seus sinais identificadores adulterados, de placas originais de Jacareí/SP com ocorrência de roubo/furto em 03/08/2018.

O carro e droga foram encaminhados para a Delegacia da Policia Civil em Bataguassu para providências cabíveis.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo