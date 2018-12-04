PRF recupera veículo roubado e apreende 378kg de maconha em Bataguassu

A equipe realizava fiscalização de rotina na BR-267 km 18, quando deram ordem de parada a um Chevrolet/Onix com placa aparente de Suzano/SP. O condutor desacatou a ordem, acelerou e empreendeu fuga em alta velocidade.

No final da tarde desta segunda-feira (3). a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e apreendeu 378kg de maconha em Bataguassu.

Após seis quilômetros de acompanhamento tático do veículo, próximo ao km 12, o motorista abandonou o veículo, ainda em movimento, e correu em direção a um matagal às margens da rodovia, não sendo localizado.

No automóvel havia 384 tabletes de maconha que pesou 378,5kg da droga. Foi verificado ainda que o veículo tinha seus sinais identificadores adulterados, de placas originais de Jacareí/SP com ocorrência de roubo/furto em 03/08/2018.

O carro e droga foram encaminhados para a Delegacia da Policia Civil em Bataguassu para providências cabíveis.