PRF apreende 577 kg de maconha em veículo roubado

Tráfico de Drogas
O preso possuía mandado de prisão por receptação expedido em novembro do ano passado
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira, 30 de novembro, 577kg de maconha, em Rio Brilhante.
Durante fiscalizações de rotina na Unidade Operacional da PRF (BR-163 km 323), a equipe policial deu ordem de parada a um Chevrolet/Cruze com placas aparentes de Brasília/DF. O condutor não respeitou à ordem e iniciou fuga.
Foi realizado acompanhamento tático e cerca de seis quilômetros depois, no km 329, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. O homem abandonou o veículo e tentou fugir a pé pela mata, porém foi localizado e preso.
No banco traseiro e no porta-malas havia vários tabletes de maconha, totalizando, 577 kg da droga.
Em consulta ao sistema, verificou-se que o automóvel era um clone com placas originais também de Brasília/DF, onde tinha registro de furto/roubo.
O motorista, de 23 anos, declarou que veio de Goiás com o veículo. Foi até Ponta Porã/MS, onde carregou com a droga que teria como destino Jataí/GO, local que receberia a quantia de 20 mil reais como pagamento pelo transporte.
O preso, o veículo e a droga foram encaminhados ao Departamento de Polícia Civil em Rio Brilhante.
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