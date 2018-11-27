Após três viagens traficando pela BR-262, homem é preso com 28kg de maconha

Tráfico de drogas
O pagamento pela traficância era realizado em depósito bancário
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da noite desta segunda-feira (26) 28kg de maconha em Água Clara. Os policiais fiscalizavam na BR-262 km 144 quando abordaram um Ford/Ecosport XLT com placas de Araxá/MG, conduzido por um homem de 55 anos.
Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo e se contradisse em relação à viagem. A equipe iniciou vistoria veicular e encontrou um fundo falso no porta malas, onde havia alguns tabletes de maconha, que somaram 28kg da droga.
O motorista admitiu o transporte do entorpecente e segundo ele, pegou o veículo, já pronto, em um posto de combustíveis em Campo Grande e que levaria até outro posto de combustíveis na entrada de Três Lagoas. Pelo transporte receberia três mil reais, que seriam depositados, posteriormente, em uma conta corrente. O homem disse ainda que já fez outras três viagens, da mesma forma, e recebeu os pagamentos via conta corrente.
O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em Água Clara, junto com a droga e o veículo.
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