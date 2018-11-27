Após três viagens traficando pela BR-262, homem é preso com 28kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da noite desta segunda-feira (26) 28kg de maconha em Água Clara. Os policiais fiscalizavam na BR-262 km 144 quando abordaram um Ford/Ecosport XLT com placas de Araxá/MG, conduzido por um homem de 55 anos.

Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo e se contradisse em relação à viagem. A equipe iniciou vistoria veicular e encontrou um fundo falso no porta malas, onde havia alguns tabletes de maconha, que somaram 28kg da droga.